Zentralratspräsident zu Aiwanger: "Er macht Opfer zu Tätern"

Hubert Aiwangers Entschuldigung überzeugt Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden, nur teilweise. 01.09.2023 | 6:09 min

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten steht Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nach seiner öffentlichen Entschuldigung vom Donnerstag weiter unter Druck.

Vor allem, dass der Chef der bayerischen Freien Wähler in seinem Statement behauptete, die "Shoah wird zu parteipolitischen Zwecken missbraucht", sieht der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, im ZDF heute journal sehr kritisch. Und: Bis zur Entschuldigung am Donnerstag dieser Woche habe "es schon recht lange gedauert".

... sich Aiwanger entschuldigt hat für den Besitz des Flugblattes:

"Also ich finde es problematisch, dass direkt in einem Atemzug mit dieser Entschuldigung wieder das Thema kommt, dass er das Ganze als eine Kampagne gegen sich sieht", sagte Schuster. "Ob das in dem Zusammenhang der richtige Satz war, kann überdacht werden."