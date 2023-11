Wirbel um Hetz-Flugblatt: Nun bekennt sich Aiwangers Bruder

Und, so Leifert weiter, "es zeigt, was auf dem Spiel steht: Die Reputation eines bayerischen Vizeministerpräsidenten auf der einen Seite und auf der anderen die von Bayerns wichtigster Zeitung". Da stehe "Aussage gegen Aussage, beide Seiten bleiben bei ihren Versionen". Hubert Aiwanger werde mit der Version in den Wahlkampf in Bayern gehen, dass eine Hetzkampage gegen ihn laufe. "Das Ganze könnte in einer juristischen Auseinandersetzung vor Gericht münden."