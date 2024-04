Erdogan zu Angriff im Iran: Alle Erklärungen "unlogisch"

In der Provinz Isfahan hatte es nach Berichten iranischer Staatsmedien in der Nacht zum Freitag mehrere Explosionen gegeben . US-Fernsehsender berichteten unter Berufung auf Regierungskreise in Washington, es habe sich um eine israelische Vergeltungsaktion für den massiven Drohnen- und Raketenbeschuss des Iran auf Israel am vergangenen Wochenende gehandelt.