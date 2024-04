Mögliche Angriffe im Iran: Scholz warnt vor Eskalation

Nach den Berichten über einen möglichen israelischen Angriff im Iran hat Bundeskanzler Olaf Scholz erneut vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt. "Alle müssen jetzt und in der nächsten Zeit dafür sorgen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation des Krieges kommt", sagte er am Freitag auf einer Konferenz der SPD auf der Nordsee-Insel Norderney.

Von der Leyen fordert Iran und Israel zu Zurückhaltung auf

In der Nacht hatten nach Berichten iranischer Staatsmedien drei Explosionen die Region Isfahan im Iran erschüttert. US-Fernsehsender berichteten unter Berufung auf Regierungskreise in Washington, es habe sich um eine israelische Vergeltungsaktion für den massiven Angriff des Iran auf Israel am vergangenen Wochenende gehandelt.

Bislang werde der Angriff nur von hohen, israelischen Militärs bestätigt, so ZDF-Reporterin Anne Brühl in Tel Aviv. Das iranische Staatsfernsehen melde, anders als noch in der Nacht, es habe gar keinen Angriff gegeben, so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.

