Israel-Konflikt an Schulen: "Emotionen entladen sich"

Am Montag ist ein 14-jähriger Schüler mit einer Palästina-Flagge in seine Schule in Berlin-Neukölln gekommen. Ein 61-jähriger Lehrer wollte ihm das Tragen politischer Symbole verbieten. Daraufhin griff ein 15-jähriger Schüler ein und versetzte dem Lehrer einen Kopfstoß. Der Lehrer wehrte sich den Angaben zufolge und schlug den Schüler, der dann wiederum nach dem Lehrer trat.

Galert : In der aktuellen Situation geht es erstmal darum, Emotionen raus zu nehmen. Sich gar nicht erst verwickeln zu lassen in Konfliktsituationen. Dazu müssen Lehrkräfte wahrnehmen, wo die Schülerinnen und Schüler überhaupt stehen.

Die haben in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken Videos gesehen , die Gewalt verherrlichen und Hass schüren. Videos, die Lehrerinnen und Lehrer nicht kennen. Also geht es zunächst ums Zuhören und Reflektieren. Bei eindeutigen Grenzüberschreitungen, wie etwa Gewaltaufrufen, muss man jedoch konsequent einschreiten.

Auch wird nicht immer erkannt, wie wichtig diese Themen in der Schule sind. Was hat der Nahostkonflikt denn mit uns zu tun? Wie viel Zeit brauchen diese Themen schulisch in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft? Denn Schülerinnen und Schüler bekommen natürlich mit, was zu Hause gesprochen wird. Sie bringen Gefühle mit, aber kein Wissen.