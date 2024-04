Israel und Iran: Wie sich Deutschland positioniert

Reaktion auf den iranischen Großangriff? Israel hat in der Nacht offenbar einen militärischen Schlag gegen Iran durchgeführt. Teheran meldet, dass Drohnen abgefangen worden seien.

Es soll richtig geknallt haben zwischen Annalena Baerbock und Benjamin Netanjahu. Als die deutsche Außenministerin in dieser Woche den israelischen Premierminister besucht, soll es laut geworden sein. Das berichten Bild-Zeitung und israelische Medien.

Baerbock reagiert auf Nachfrage dazu entrüstet. Der deutsche Botschafter sei bereits mit dem Stab des Premierministers in Kontakt und habe klar gemacht, "was wir von solchen verzerrenden Veröffentlichungen halten", so Baerbock.