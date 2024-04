UN-Gericht urteilt über Nicaraguas Völkermord-Klage

Nicaragua wirft Deutschland "Beihilfe zum Völkermord" vor. Aus Sicht von Nicaragua ermöglichen Waffenlieferungen an Israel , dass im Gazastreifen Völkermord verübt werde. Als Argument führt Nicaragua an, dass Deutschland im vergangenen Jahr Rüstungslieferungen für 326,5 Millionen Euro an Israel genehmigt hatte, zehnmal so viel wie im Vorjahr.