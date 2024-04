Nicaragua klagt: Deutschland weist Völkermord-Vorwurf zurück

Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) betonte in Berlin, dass Deutschland dem internationalen Recht verpflichtet sei.

Nicaraguas Präsident Ortega hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage gegen Deutschland eingereicht. Er beschuldigt das Land der Beihilfe zum Völkermord in Gaza.

Nicaragua wirft Deutschland Begünstigung zum Völkermord vor

In dem seit Montag vor dem IGH verhandelten Fall wirft Nicaragua Deutschland vor, mit seinem Zahlungsstopp an das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) einen "Völkermord" im Gazastreifen zu begünstigen.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gerichts fordert das zentralamerikanische Land die Verhängung von fünf Sofortmaßnahmen, darunter den Stopp von Waffenlieferungen und anderer Unterstützung durch Berlin an Israel. Auch die Aussetzung der deutschen Zahlungen an das UNRWA soll demnach rückgängig gemacht werden.

Nicaragua verklagt Deutschland, Venezuela nimmt die Deutsche Welle aus dem Kabelnetz. Linksautokratien in Lateinamerika nehmen Berlin zunehmend ins Visier. Was sind die Gründe?

Vor Gericht nannte der Vertreter Nicaraguas, der deutsche Anwalt Daniel Müller, die deutsche Haltung "erbärmlich": Einerseits liefere Berlin Waffen an Israel, gleichzeitig leiste es humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, sagte er am Montag.