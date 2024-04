Anhörung: Nicaragua wirft Deutschland Genozid-Beihilfe vor

Nicaraguas Präsident Ortega hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage gegen Deutschland eingereicht. Er beschuldigt das Land der Beihilfe zum Völkermord in Gaza.

Nicaragua hat Deutschland vor dem höchsten UN-Gericht der Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen beschuldigt. Durch Waffenlieferungen an Israel ermögliche Deutschland einen Genozid und verstoße gegen internationales Recht, erklärten die Rechtsvertreter Nicaraguas vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

Außenamtssprecher: Regierung weist Vorwürfe entschieden zurück

"Die Bundesregierung weist die Vorwürfe Nicaraguas ganz klar und entschieden zurück", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin nach dem Plädoyer des mittelamerikanischen Landes vor dem UN-Gericht. Dort hat die zweitägige Anhörung zu der Klage Nicaraguas begonnen. Deutsche Vertreter werden sich vor Gericht offiziell erst am Dienstag äußern.

Deutschland hatte zuvor den Anschuldigungen bereits klar widersprochen. Auch Israel weist jeglichen Verstoß gegen die Völkermord-Konvention entschieden zurück und beruft sich auf sein Recht zur Selbstverteidigung nach dem Massaker der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober.

Sechs Monate ist es her: das Hamas-Massaker in Israel. Immer noch werden Geiseln im Gazastreifen festgehalten.

Nicaragua: Deutschland ermöglicht Genozid

Nicaragua will zunächst im Eilverfahren erreichen, dass Deutschland die Waffenlieferungen an Israel stoppen muss.

Völkerrechtler sieht geringe Erfolgsschancen für Klage

Der Bonner Völkerrechtler Stefan Talmon zweifelt an einem Erfolg des nicaraguanischen Eilantrags: Der "Rheinischen Post" sagte er:

Beihilfe sei eine Tat, "die eine Haupttat voraussetzt", so Talmon. "Und die Haupttat, in diesem Fall Völkermord, muss erst einmal festgestellt werden, bevor Beihilfe festgestellt werden kann", so der Jurist weiter.