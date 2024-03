Nahost-Konflikt: Völkermord-Vorwurf der UN: Israel empört

Menschen drängen sich in Dschabalia um Hilfspakete: UN-Expertin Albanese wirft Israel für Handlungen im Gazastreifen "Völkermord" vor - Israel weist das entschieden zurück.

Albanese warnt vor "ethnischer Säuberung"

Es gebe klare Hinweise darauf, dass Israel gegen drei der fünf in der UN-Völkermordkonvention aufgeführten Handlungen verstoßen habe, hieß es am Montag in einem Bericht.