Neue Terror-Belege?:Was Israel dem UNRWA vorwirft

Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East) kümmert sich seit 1949 um Palästina-Flüchtlinge, die im Zuge des arabisch-israelischen Krieges 1948 ihre Heimat verloren hatten. Zu den Hilfeleistungen, die durch freiwillige Zahlungen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen finanziert werden, zählen unter anderem Versorgung mit medizinischen Gütern und Lebensmitteln, Hilfs- und Sozialdienste, Verbesserung der Infrastruktur und Bildung.



Das UNRWA ist seit Jahren Gegenstand von Kontroversen zwischen Israel und den Vereinten Nationen. Auslöser sind Beobachtungen des israelischen Geheimdienstes, die laut Ansicht der israelischen Regierung darauf hindeuten, dass die Hamas das UNRWA systematisch zum Aufbau militärischer Strukturen und zur Vorbereitung von Terrorakten genutzt hat. Das UNRWA sah diesen Verdacht bislang nicht pauschal bestätigt. 2022 reagierte das UNRWA mit der Einrichtung einer Expertenkommission auf den Vorwurf, Lehrmaterial an UNRWA-Schulen glorifiziere Terrorismus und toleriere Rassismus.



Aktuell steht das UNRWA wegen schwerer Vorwürfe im Fokus: Zwölf Mitarbeitende werden verdächtigt, in den Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verwickelt gewesen zu sein. Als Reaktion haben zahlreiche Geldgeber weitere Zahlungen an das Hilfswerk gestoppt - darunter auch Deutschland.



Eine abschließende und unabhängige Untersuchung zu den meisten Vorwürfen von israelischer Seite liegt bislang nicht vor. Das UNRWA spielt im Gaza-Krieg eine Schlüsselrolle bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gaza-Streifen. UNRWA und Israelische Regierung werfen sich gegenseitig vor, die Auslieferung von Hilfsgütern zu behindern oder nicht ausreichend zu unterstützen.



Über die zukünftige Unterstützung für UNRWA in Gaza werde im Fortgang der laufenden Prüf- und Untersuchungsprozesse entschieden, wie die Bundesregierung deutlich machte. Die regionale Arbeit von UNRWA in Jordanien, Libanon, Syrien und im Westjordanland - wo die Hilfsorganisation ebenfalls aktiv ist – wird von Deutschland hingegen weiterhin mit 45 Millionen Euro unterstützt. (Quelle: BMZ, Auswärtiges Amt)