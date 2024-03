Trotz Vorwürfen : UNRWA erhält weiter Geld der EU

An den Hamas-Massakern in Israel sollen auch Ortskräfte des Palästinenser-Hilfswerks beteiligt gewesen sein. Die EU zahlt nun dennoch Gelder an UNRWA aus, erwartet aber Aufklärung.