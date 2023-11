Israel und die UN: Woher das angespannte Verhältnis kommt

Nach dem Eklat um Antonìo Guterres im Sicherheitsrat fordert Israels UN-Botschafter dessen Rücktritt. 25.10.2023 | 1:23 min

Es waren Worte mit Sprengkraft, die im zurückhaltenden Ton von UN-Generalsekretär António Guterres aber fast schon nüchtern klangen. Der oberste Diplomat der Vereinten Nationen verurteilte das Blutbad der Hamas in Israel im Weltsicherheitsrat scharf - doch stellte auch eine Verbindung her zum Jahrzehnte andauernden Nahost-Konflikt

Heftige Reaktion - Guterres "schockiert"

Die Reaktion dürfte die heftigste sein, die der 74-jährige Portugiese seit dem Amtsantritt 2017 erlebt hat. Der israelische UN-Botschafter sprach von "reiner Blutverleumdung" und forderte Guterres' Rücktritt. Israels Außenminister sagte ein geplantes Treffen mit ihm in New York ab. Guterres reagierte - er sei "schockiert" über die "Fehlinterpretation".

Auf der Bühne des Sicherheitsrates entbrannte ein Streit über Empathie und Verhältnismäßigkeit, in dem sich die aufgeladenen Emotionen des hochkomplexen Konflikts spiegeln. Dabei kam eben genau diese Debatte nicht "im luftleeren Raum" - also ohne Vorgeschichte - ins Rollen.

UN-Mitglieder haben Israel kritisch im Blick

Schon lange sehen sich die Israelis von den UN unfair behandelt. Es gebe eine "automatische Mehrheit gegen Israel", so ein Sprecher des Außenministerium. Zahlen belegen: Die Organisation "UN Watch" hat zwischen 2015 und 2022 in der UN-Vollversammlung 140 verabschiedete Resolutionen gezählt, die sich direkt oder indirekt kritisch mit Israel auseinandersetzen. Alle anderen Länder und Konflikte wurden in derselben Zeit gerade mal 68 Resolutionen zuteil.