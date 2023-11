Eklat zwischen Israel und UN-Generalsekretär Guterres

Der Nahost-Krieg hat im UN-Sicherheitsrat zu wütenden Auseinandersetzungen geführt. Der israelische Außenminister Cohen attackierte UN-Generalsekretär António Guterres für kritische Äußerungen zu Israel. 24.10.2023

Bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates ist es zu einem Eklat zwischen Israel und UN-Generalsekretär António Guterres gekommen. Guterres verurteilte am Dienstag bei der Sitzung in New York die Angriffe von Terroristen im Auftrag der islamistischen Hamas auf Israel erneut auf Schärfste. Er sagte auch mit Blick auf die 56 Jahre dauernde "erdrückende Besatzung" durch Israel:

Der UN-Generalsekretär bemühte sich um eine Klarstellung seiner Aussagen vom Dienstag. Derweil bekräftigte Israels Ministerpräsident Netanjahu die Pläne für eine Bodenoffensive. 25.10.2023 | 2:40 min

Israels Außenminister sagt Treffen mit Guterres ab

Israels Botschafter fordert im Weltsicherheitsrat den Rücktritt von Guterres. Wie die Mitglieder des Rats auf den Eklat reagieren, berichtet ZDF-Korrespondentin Jenifer Girke. 25.10.2023 | 2:13 min

Eklat beim Weltsicherheitsrat: Israel gerät mit den Vereinten Nationen aneinander und droht, UN-Mitarbeitern zukünftig Visa zu verweigern. Luc Walpot ordnet das Geschehen ein. 25.10.2023 | 1:22 min

Israels UN-Botschafter fordert Rücktritt von Guterres

Jüdische und arabische Israelis verurteilen den Terrorangriff der islamistischen Hamas. Sie befürchten, dass sich der Krieg auf ihr Zusammenleben in Israel auswirkt. 24.10.2023 | 1:35 min

USA stellen sich hinter Israel

Die Terrororganisation Hamas hatte am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mindestens 222 weitere wurden laut israelischer Armee gewaltsam in den Gazastreifen verschleppt, darunter sind auch mehrere Deutsche. Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen.