Koranverbrennung vor ESC in Malmö sorgt für Kritik

Kurz vor Beginn des Eurovision Song Contest (ESC) im schwedischen Malmö sorgt eine polizeilich genehmigte Koranverbrennung für Aufregung in der Stadt. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie ein Mann und eine Frau bei der antiislamischen Protestaktion auch eine palästinensische Flagge in Brand setzten.

Die zuständigen Behörden werden kritisiert, die provokante Kundgebung wenige Tage vor dem international populären Gesangswettbewerb erlaubt zu haben. Koranverbrennungen sind in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. Bereits in den vergangenen Monaten hatten ähnliche Aktionen international für Empörung gesorgt

Stimmung in Malmö vor ESC angespannt

In der Arena von Malmö finden ab Dienstag Vorentscheide zum ESC statt, das Finale dann am Samstag (11. Mai). Auch Israel nimmt an dem Wettbewerb teil. Insgesamt werden mehr als 100.000 Besucher in Malmö erwartet.