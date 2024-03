ESC 2024 in Malmö: Immer wieder geht's um Israel

Aber es geht nicht um den Text allein. Um die Teilnahme Israels generell wird seit Wochen gerungen: Zuerst gab es Boykott-Forderungen aus skandinavischen Ländern: In Island wurden 10.000 Unterschriften gesammelt, in Norwegen Fernsehsendungen gestürmt und vor dem Gebäude des norwegischen Rundfunks symbolisch mit künstlichem Blut im Schnee protestiert. In Schweden , dem diesjährigen ESC-Gastgeber, unterschrieben mehr als 1.000 Künstlerinnen und Künstler einen offenen Brief, in dem sie den Boykott Israels forderten, wegen "der brutalen Kriegsführung in Gaza".