Proteste an Hochschulen: Felix Klein befürchtet Eskalation

Klein sagte der "Rheinischen Post" vom Samstag, er höre bereits von "völlig inakzeptablen Fällen, bei denen jüdische Studierende für das verantwortlich gemacht werden, was die israelische Armee tut". Klein beobachtet "mit großer Sorge an den deutschen Hochschulen eine aggressive anti-israelische Stimmung, die auch antisemitisch motiviert ist". Es seien jedoch "nicht die Dimensionen erreicht, die in den USA zu beklagen sind".