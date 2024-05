Israel reagiert auf Bidens Drohung zu US-Waffenlieferstopp

US-Präsident Biden hat angekündigt, die Waffenlieferungen einzuschränken, sollte Israels Armee den Vormarsch in Rafah fortsetzen. In Israel stößt die Äußerung auf scharfe Kritik.

Nach der US-Drohung mit einem Stopp von Waffenlieferungen bei einer Rafah-Großoffensive erklärte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nun, sein Land werde zur Not allein gegen die Hamas im Gazastreifen kämpfen. In einer am Donnerstagabend von Netanjahus Büro verbreiteten Erklärung hieß es:

Biden: USA liefern keine Waffen für umfassende Invasion

In einem Interview in der Sendung "Dr. Phil Primetime" erklärte Netanjahu, er hoffe, dass er und Biden ihre Meinungsverschiedenheiten über den Krieg im Gazastreifen überwinden können.

Wir hatten oft unsere Vereinbarungen, aber wir hatten auch unsere Meinungsverschiedenheiten. Wir waren in der Lage, sie zu überwinden. Ich hoffe, wir können sie auch jetzt überwinden, aber wir werden tun, was wir tun müssen, um unser Land zu schützen.

"Eine Schande": Trump kritisiert Bidens Äußerung

Kritik an Bidens Aussagen kam auch von seinem größten innenpolitischen Widersacher Donald Trump . Der Ex-Staatschef und mutmaßliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner warf in seinem Online-Netzwerk dem demokratischen Amtsinhaber vor, sich auf die Seite der Hamas zu stellen.

Bidens Drohung sei "schändlich", fügte Trump später am Rande seines Schweigegeld-Gerichtsprozesses in New York hinzu:

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Pistorius äußert Verständnis für Bidens Drohung

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) forderte eine Entschärfung im Nahost-Konflikt . Es müsse weiter auf Deeskalation gesetzt werden, "das ist das Gebot der Stunde", sagte Pistorius bei einem Besuch in Washington am Donnerstagabend im ZDF-"heute journal".

USA: Israel kann Beschränkung von Waffenlieferungen noch abwenden

Die US-Regierung appellierte unterdessen an Israel, von einer großen Bodenoffensive in Rafah abzusehen und so auch eine Beschränkung amerikanischer Waffenlieferungen abzuwenden. "Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Donnerstag.