Kontrolle über Grenzübergang: Israel rückt auf Rafah vor

Israelische Truppen seien im Osten von Rafah im Einsatz und der Rafah-Grenzübergang nach Ägypten sei auf der palästinensischen Seite unter "operativer israelischer Kontrolle", teilte ein ranghoher israelischer Militär am Dienstag mit.

Armee: Spezialtruppen durchsuchen Rafah-Übergang nach Terroristen

Die meisten Zivilisten und Vertreter internationaler Hilfsorganisationen hätten nach Evakuierungsaufrufen der Armee am Montag das Gebiet bereits verlassen. Es handele sich um einen "präzisen Anti-Terror-Einsatz in sehr begrenztem Umfang", betonte das Militär.

Spezialtruppen durchsuchten den Rafah-Übergang nach Terroristen. Es gebe Hinweise darauf, dass die Hamas die Gaza-Seite des Übergangs für Terrorzwecke missbraucht habe. Aus dem Gebiet hätten Mitglieder des militärischen Hamas-Arms am Sonntag Raketen auf den israelischen Grenzübergang Kerem Schalom abgefeuert. Dabei waren vier israelische Soldaten getötet worden.

Der Grenzübergang für humanitäre Hilfsgüter sei nach dem Angriff weiterhin geschlossen, man wolle ihn jedoch so schnell wie möglich wieder öffnen.

Militär prüft Vorschlag der Hamas zu Waffenruhe

Die Hamas hatte am Montagabend ihre Zustimmung zu einem Verhandlungsvorschlag über eine Waffenruhe erklärt. Nach israelischen Angaben entspricht dieser Vorschlag allerdings nicht den israelischen Forderungen.

Die israelische Regierung werde "den Deal so nicht akzeptieren", so Michael Bewerunge. Eine Delegation werde aber nach Kairo reisen, um den Vorschlag zu prüfen, so Golineh Atai.

