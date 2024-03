Biden nennt geplante Bodenoffensive in Rafah "Fehler"

Die USA hatten nach dem brutalen Großangriff der Hamas am 7. Oktober den Schulterschluss mit Israel geübt. Die USA halfen Israel auch mit fortgesetzten Zahlungen in Milliardenhöhe. Doch angesichts der hohen Zahl ziviler Todesopfer im Gazastreifen und der katastrophalen humanitären Lage in dem Palästinensergebiet äußerte Biden zuletzt immer deutlichere Kritik am Vorgehen Netanjahus.