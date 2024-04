Verfassungsschutz warnt : "TikTokisierung des Islamismus"

Der Brandenburger Verfassungsschutz hat vor einer Radikalisierung junger Muslime durch die Kurzvideo-App TikTok gewarnt. Islamistische Akteure, allen voran salafistische Influencer, nutzten die schnell zunehmende Reichweite der Plattform, heißt es in einem an diesem Sonntag in Potsdam veröffentlichten Sonderbericht des Brandenburger Verfassungsschutzes.