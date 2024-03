Islamismus: Wie hoch ist die Terrorgefahr in Deutschland?

Nach dem Terroranschlag bei Moskau wächst auch in Europa die Angst vor islamistischer Bedrohung. In Frankreich und Italien gelten bereits erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, auch für Deutschland besteht akute Terrorgefahr.

Nach dem Terroranschlag bei Moskau stuft die Bundesregierung die Gefahr auch hierzulande als "akut" ein. Der mutmaßlich verantwortliche IS-Ableger "Islamischer Staat Provinz Khorasan", kurz ISPK oder ISIS-K, stelle derzeit "auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung" dar, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) der "Süddeutschen Zeitung".

Im Gespräch mit ZDFheute betont Terrorismus-Experte Hans-Jakob Schindler, dass Panik unangebracht sei. "Wir haben ein Sicherheitssystem, das gut funktioniert", sagt der Senior Director des Counter Extremism Project. Dennoch sei die Gefährdungslage in den vergangenen Monaten gestiegen. Wie also steht es um Deutschlands Sicherheit?

Wie groß ist die islamistische Terrorgefahr in Deutschland aktuell?

Beziffern lässt sich das nicht. Terrorwarnstufen gibt es in Deutschland grundsätzlich nicht. Allerdings sprechen Behörden und Experten von einer erhöhten Gefährdungslage. "Ich schätze die Terrorgefahr als signifikant ein", sagt etwa Schindler.

Das hänge vor allem mit dem Krieg der Hamas gegen Israel zusammen, erklärt der Experte. "Die Hamas ruft ihre Anhänger permanent auf, Anschläge zu verüben - auch in Deutschland." Der Terrorismus-Experte Peter Neumann spricht im Deutschlandfunk von einer riesigen "Mobilmachung von Islamisten, von Dschihadisten überall in Westeuropa".

Wie viele islamistische Gefährder leben in Deutschland?

Die Behörden zählen nach Angaben aus Sicherheitskreisen derzeit 483 islamistische Gefährder in Deutschland.

Darüber hinaus zählt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) für das Jahr 2022 insgesamt 27.480 Personen mit einem sogenannten Islamismus-Potenzial. Das sind 2,9 Prozent weniger als noch 2021 (28.290 Personen). Den größten Anteil machen dabei Personen mit salafistischen Bestrebungen (11.000) aus. Zu IS und Al-Kaida liegen dem BfV keine gesicherten Zahlen vor.

Attentäter seien nicht nur zugereiste Menschen, auch "im eigenen Land" gebe es Radikalisierungspotential, so Schröter. Und dieses werde immer wieder bestärkt und bestätigt.

Agiert der IS-Ableger ISPK überhaupt in Deutschland?

Ja. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sind mehrere Zellen aufgeflogen, die mit dem ISPK in Verbindung gebracht werden.

Geht vom ISPK die größte Gefahr in Deutschland aus?

Innenministerin Faeser sagt das, Experte Hans-Jakob Schindler bekräftigt es. Er nennt vier Festnahmen in weniger als zwölf Monaten "bemerkenswert". "Wann hatten wir so etwas schon einmal?" Auch Peter Neumann vom Londoner King's College attestiert dem ISPK im Deutschlandfunk, "sehr ambitioniert und aggressiv auch Anschläge im nichtmuslimischen Ausland" zu versuchen.

Warum ist Deutschland überhaupt im Visier von Islamisten?

Als Teil von Europa und der westlichen Welt "waren wir schon immer im Zielspektrum", sagt Schindler. "Wir haben Al-Kaida in Afghanistan bekämpft. Wir waren Teil der Anti-IS-Koalition. Wir unterstützen Israel gerechtfertigterweise im Kampf gegen die Hamas."

Gibt es Orte, die besonders gefährdet sind?

Schindler nennt zum einen staatliche Einrichtungen, die in der Regel allerdings gut bewacht seien. Zum anderen seien Großveranstaltungen wie die Europameisterschaft in Deutschland oder die Olympischen Spiele in Paris im Visier von Terroristen.