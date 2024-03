IS bekennt sich zu Anschlag nahe Moskau - was bekannt ist

Nach den Schüssen in einer Moskauer Konzerthalle sind die Hintergründe weiter offen. Die russische Regierung spricht von einem Attentat. Weiterhin wird nach den Tätern gesucht. 23.03.2024 | 1:59 min

Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag auf eine Konzerthalle am Rande Moskaus sind nach russischen Behördenangaben mehr als 60 Menschen getötet worden. Fast 150 Menschen seien verletzt worden. Wie der russische Gesundheitsminister mitteilte, wurden 115 ins Krankenhaus gebracht.

Ermittler stellten Waffen und Munition im Gebäude sicher. Das zeigte ein kurzes Video, dass vom Staatlichen Ermittlungskomitee Russlands am frühen Samstagmorgen veröffentlicht wurde. Zu sehen waren eine Maschinenpistole vom Typ Kalaschnikow und Gurte voller Magazine. Tütenweise sammelten die Ermittler die Hülsen verschossener Patronen ein.

Im Veranstaltungskomplex sollte am Freitagabend ein Konzert stattfinden. Die 2009 eröffnete Konzerthalle Crocus City Hall verfügt laut Angaben des Veranstalters über 6.200 Plätze. Das Konzert der bekannten russischen Rockgruppe "Piknik" an diesem Abend war ausverkauft.

Was ist passiert?

Einem Reporter der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge stürmten die Angreifer in Tarnkleidung in den Konzertsaal, schossen in die Menge und warfen eine Granate oder eine Brandbombe, was ein Feuer ausgelöst habe. Nach Behördenangaben wurden zudem weitere Explosionen gemeldet.

Die den russischen Sicherheitsbehörden nahestehenden Telegram-Kanäle Basa und Masch veröffentlichten Videos, auf denen mindestens zwei bewaffnete Männer zu sehen sind, die in die Halle vorrücken, sowie weitere, auf denen Leichen und zum Ausgang eilende Gruppen von Menschen zu sehen sind. Weitere Aufnahmen zeigen Konzertbesucher, die sich hinter Sitzen verstecken.

Feuerwehrleute kämpften über Stunden gegen ein Feuer in dem riesigen Gebäude, das auf fast 13.000 Quadratmetern Fläche brannte. Nachdem es zunächst geheißen hatte, das Feuer sei unter Kontrolle, zeigten sich morgens erneut offene Flammen, wie Tass meldete. Sie schlugen aus dem Gebäudeinneren und waren auf dem Dach klar zu sehen.

Die Feuerwehr löschte mit Wasser von außen. Löschhubschrauber, die anfangs im Einsatz waren, seien aber abgezogen worden. Crocus City mit Konzert- und Veranstaltungshallen sowie einem Einkaufszentrum liegt direkt am Rande Moskaus in der Stadt Krasnogorsk.

Wie reagiert Moskau auf den Anschlag?

Das russische Außenministerium sprach am Freitagabend auf Telegram von einem "blutigen terroristischen Attentat". Die russische Nationalgarde erklärte, sie sei am Tatort und fahnde nach den Tätern.

ZDF-Korrespondent Armin Coerper berichtet, russische Medien hätten schon am Freitagabend zwei Festnahmen gemeldet. "Ob es sich dabei um die Attentäter handelt, ist mir nicht bekannt."

Ermittler würden nach einem angeblichen Kleinbus mit ukrainischem Kennzeichen fahnden, berichtet Armin Coerper zum Angriff in Moskau. Die Ukraine habe eine Beteiligung dementiert. 22.03.2024 | 2:53 min

Präsident Wladimir Putin wünschte den Opfern über die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa eine schnelle Genesung und dankte den Ärzten. Öffentlich äußerte er sich zu dem Angriff auf den Konzertsaal zunächst jedoch nicht.

Wer ist für die Tat verantwortlich?

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte auf einem ihrer Kanäle den Anschlag für sich. Eine entsprechende Botschaft wurde über ihren Telegram-Kanal verbreitet. Experten halten das Bekennerschreiben für echt.

Vor rund zwei Wochen hatte die US-Botschaft in Moskau vor möglichen Angriffen auf Großevents gewarnt, auch Konzerte wurden explizit erwähnt. Jedoch galt diese Warnung lediglich für einen Zeitraum von 48 Stunden. Ob ein Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall besteht, ist unklar.

Für die Ukraine, die sich seit zwei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, wies das Außenministerium in Kiew jeden Verdacht auf eine Verantwortung zurück. Die USA mahnten, keinen Zusammenhang mit der Ukraine herzustellen. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, erklärte:

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats

"Ich würde Ihnen zu einem so frühen Zeitpunkt davon abraten, irgendeine Verbindung zur Ukraine herzustellen", so Kirby. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak veröffentlichte am Abend ein Video, in dem er ebenfalls klarstellte, die Ukraine habe "absolut nichts" mit dem Angriff zu tun.

Das russische Außenministerium kritisierte, dass die USA sehr schnell die Ukraine als möglichen Drahtzieher des Anschlags auf die Moskauer Konzerthalle entlastet haben. Es werfe Fragen auf, wenn die USA bereits solche Schlussfolgerungen zögen, während die Tragödie noch im Gang sei, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Maria Sacharowa. "Wenn die USA oder ein anderes Land verlässliche Fakten hat, sollten sie diese der russischen Seite zukommen lassen." Wenn es solche Fakten nicht gebe, hätten weder das Weiße Haus noch sonst jemand das Recht, vorab eine Absolution zu erteilen, sagte Sacharowa.

Die "Legion Freiheit Russlands", eine in der Ukraine ansässige Gruppe kremlfeindlicher russischer Kämpfer, die regelmäßig bewaffnete Vorstöße in russische Grenzregionen unternimmt, bestritt ebenfalls jegliche Beteiligung an dem Angriff.

Wie geht es weiter?

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte am Freitagabend mit, dass in Folge des mutmaßlichen Terroranschlags alle Großveranstaltungen in der Hauptstadt für dieses Wochenende abgesagt seien. Nach Behördenangaben bleiben am Wochenende zudem alle Theater und Museen in Moskau geschlossen.

