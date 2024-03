Selenskyj: Putin will nach Anschlag nur andere beschuldigen

In seiner täglichen Videoansprache ging der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend auf Vorwürfe des russischen Präsidenten ein. Nach dem, was in Moskau passiert sei, "versuchen Putin und die anderen Mistkerle natürlich nur, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben", sagte Selenskyj.