Wie die Welt auf den Angriff bei Moskau reagiert

Zunächst blieb offen, warum die Extremistengruppe, die vor allem in Syrien , im Irak, in Afghanistan und Teilen Afrikas aktiv ist, zu diesem Zeitpunkt in Russland losgeschlagen haben will. Erst kürzlich meldete der Inlandsgeheimdienst FSB allerdings, dass ein geplanter Anschlag einer mutmaßlichen IS-Zelle auf eine Synagoge in Moskau vereitelt worden sei.