Cozy Bear: Kreml-Hackerangriff auf deutsche Abgeordnete

Der Angriff ziele nicht nur auf die CDU und Deutschland, sondern sei als Teil einer größeren Anstrengung Russlands zu verstehen, die Unterstützung europäischer Staaten für die Ukraine zu untergraben, so Black. "Die Angriffe auf die CDU sollten ein Warnsignal für andere politische Parteien und zivilgesellschaftliche Gruppen in ganz Europa und im Westen sein, dass sie mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls im Visier des Kremls stehen", so Black weiter.