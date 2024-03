Nahe Moskau: Tote bei Angriff auf Konzerthalle

Mehrere Bewaffnete sind in eine Konzerthalle in einer Shopping Mall nahe Moskau eingedrungen und haben auf Menschen gefeuert. Laut russischen Medien soll es zahlreiche Tote geben.

Das Crocus-Einkaufszentrum in Krasnogorsk nahe Moskau steht in Flammen. Mehrere Angreifer haben dort auf Menschen geschossen. Quelle: Reuters

In einem Veranstaltungszentrum in der Region Moskau hat es laut russischen Medienberichten mehrere Tote gegeben. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte am Freitagabend Aufnahmen von einem großen Brand, der in der Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk ausgebrochen sein soll.

In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos von Augenzeugen, die zeigen, wie mehrere Bewaffnete in der Eingangshalle des Zentrums auf Menschen feuern. Bislang sprechen russische Medien von 12 Toten, die Zahl könnte noch deutlich ansteigen. Bilder der Nachrichtenagentur Ria Novosti zeigen schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor dem Eingang der Halle. Wie viele Menschen sich noch in dem Komplex befinden, oder ob Geiseln genommen wurden, ist derzeit nicht klar.

Einsatzkräfte vor der Konzerthalle Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In mehreren Videos sind zahlreiche Leichen zu sehen. Teils feuerten die Angreifer aus kaum einem Meter Entfernung auf Menschengruppen. Mehrere der Schützen trugen automatische Waffen und Magazin-Westen.

Das brennende Crocus-Veranstaltungszentrum Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Viele Menschen kamen für ein Konzert

Im Veranstaltungskomplex sollte an diesem Abend ein Konzert stattfinden. Die 2009 eröffnete Konzerthallte verfügt laut Angaben des Veranstalters über 6.200 Plätze. Das Konzert der russischen Rockband "Picnic" an diesem Abend war ausverkauft. Das Dach des Gebäudes stand auf mehreren Videos in Flammen. Informationen über mögliche Hintergründe des Angriffs sind bislang noch unklar.

Vor rund zwei Wochen hatte die US-Botschaft in Moskau vor möglichen Angriffen auf Großevents gewarnt, auch Konzerte wurden explizit erwähnt. Jedoch galt diese Warnung lediglich für einen Zeitraum von 48 Stunden. Ob ein Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall besteht, ist ebenfalls unklar.

Mehr in Kürze.