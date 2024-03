Kreml spricht von "Krieg" in Ukraine statt Spezialoperation

Mehr als zwei Jahre nach Beginn seines brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine verzichtet der Kreml nun auf die verharmlosende Bezeichnung "militärische Spezialoperation" - und gibt dem Westen die Schuld daran. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in einem am Freitag erschienenen Interview mit der russischen Wochenzeitung "Argumenty i Fakty":

Putin hielt zuletzt an Bezeichnung "militärische Spezialoperation" fest

Verwendung des Wortes "Krieg" mit Geld- und Gefängnisstrafen geahndet

Kritik an den Kampfhandlungen der russischen Armee in der Ukraine und die Verwendung des Wortes "Krieg" in diesem Zusammenhang werden in Russland mit Geld- und Gefängnisstrafen geahndet. Seit dem Beginn der Offensive wurden nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info mehr als 900 Strafverfahren deshalb eingeleitet.