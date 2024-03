Russland greift Kiew in Wellen an - Trümmer auf Kindergarten

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zu Donnerstag in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen worden. Wohngebäude, Industrieanlagen und ein Kindergarten wurden getroffen.

Kiew-Angriff aus verschiedenen Richtungen - auch von russischem Boden

Fast drei Stunden lang habe es Luftalarm gegeben. Ein mehrstöckiges Gebäude im Stadtzentrum sei evakuiert worden, nachdem in einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen sei. In Häusern in der Umgebung seien Fensterscheiben zerbrochen, Autos seien in Brand geraten.