Militäranalyse: Russland kann noch 2 bis 3 Jahre aushalten

An der Front bröckeln die ukrainischen Verteidigungslinien und weitere Unterstützung aus dem Westen wird benötigt. 24.02.2024 | 1:42 min

Russlands Panzervorräte

Derzeit ist Moskau in der Lage, etwa 80 bis 120 Panzer pro Monat an die Front zu bringen. Von denen sind etwa 15 bis 20 Fahrzeuge neu, während es sich bei den übrigen um reaktivierte, etwas modernisierte ex-sowjetische Panzer handelt.

Dieses Produktionstempo kann nicht weiter gesteigert werden, da Russland nur über eine Panzerfabrik für die Neuproduktion (Uralwagonsawod in Nischni Tagil) und eine weitere Fabrik für die umfassende Modernisierung (103. Panzerreparaturwerk bei Tschita) verfügt, die beide bereits voll ausgelastet sind. Der Bau und die Bemannung neuer Anlagen ist in den kommenden Jahren wenig realistisch. Daher stellen diese monatlichen 80 bis 120 Panzer das erreichbare Maximum dar.

Eine dichte Verteidigung an der langen Frontlinie falle der Ukraine schwer. Doch es sei ein "Mythos", dass Russland unendlich viele Soldaten habe, sagt Militärexperte Nico Lange. 21.02.2024 | 25:03 min

Reaktivierung dauert immer länger

In der Realität ist dieser Zeitrahmen jedoch wahrscheinlich etwas geringer, da die Reparaturen immer mit den Fahrzeugen beginnen, die am einfachsten zu reaktivieren sind. Diejenigen, mit deren Reparatur Russland erst jetzt beginnt, bedürfen wahrscheinlich einer viel gründlicheren Überholung als diejenigen, die bereits reaktiviert worden sind.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war für viele vor allem Putins Krieg. Im dritten Kriegsjahr, in dem es mehr zugunsten Russlands läuft, hat sich die Sicht verändert. 25.02.2024 | 2:40 min

Ukraine: Zulauf relativ konstant

In den kommenden Jahren ist es realistisch zu erwarten, dass der Westen die Ukraine mit noch mehr Panzern versorgen kann, da die Produktion und die Modernisierungsbemühungen langsam an Fahrt gewinnen. Darüber hinaus stellt die Erbeutung russischer Panzer eine kleine, aber beständige Ersatzquelle für die Ukraine dar.

Ob militärische Ausrüstung für die Ukraine sinnvoller sei, als sie für den Notfall zurückzuhalten, sei eine Frage, die man sich stellen müsse, so Konfliktforscherin Deitelhoff. 25.02.2024 | 5:36 min

Russlands strategische Reserve

Eine Unbekannte in den Rechnungen ist Russlands strategische Reserve, die Moskau zur Verteidigung des Landes gegen jeden externen Aggressor intakt halten will. Wir wissen nicht, ob diese bei 10, 15 oder 20 Prozent liegt, aber sicherlich nicht bei Null. Man darf also damit rechnen, dass Russland seine Kapazitäten nicht bis zum letzten Fahrzeug in die Ukraine schickt.