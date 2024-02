Wie Kriege enden | Terra-X-Kolumne

Als ich meiner Tochter eine Runde Memory abschlug, weil ich noch etwas darüber schreiben wollte, wie Kriege enden, bot sie an, das zu übernehmen. Es sei ja kinderleicht: Ein Krieg würde immer schlimm enden, alles wäre kaputt, viele würden sterben und selbst die Seite, die stärker wäre, würde deshalb auch verlieren. Eins zu Null für Memory: Die Antwort stimmt, mehr muss man nicht wissen.

In der Terra-X-Kolumne auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpert*innen jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Viele wollen aber mehr wissen, denn seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 tobt ein verheerender Krieg in Europa. Umso dringlicher stellt sich die Frage, wie und wann dieser Krieg enden könnte.

Wie Kriege enden

Häufig gehen Kriege durch verschiedene Episoden, bevor es zu einem stabilen Ende kommt: Waffenstillstände werden gebrochen, Erschöpfung mündet in neue Kämpfe, weil die Parteien wieder Ressourcen mobilisieren konnten und militärische Siege münden nicht in Frieden, sondern die unterlegene Seite führt den Krieg nun als Partisanenkampf aus dem Hinterhalt.

Kriege beenden, Frieden schaffen - wie geht das? Das Science Date mit Friedensforscherin Nicole Deitelhoff, wie sie lebt und denkt. 31.10.2023 | 7:49 min

Nicht immer ein formales Ende

Die Mehrheit der Kriege sind innerstaatliche Konflikte, die durchschnittlich länger andauern als zwischenstaatliche. Nur circa 30 Prozent aller Kriege enden mit einer militärischen Entscheidung, während in zwischenstaatlichen Kriegen fast die Hälfte mit Verhandlungen endet. Für beide Konflikttypen zusammen gilt, dass ein Drittel ohne klares Ergebnis endet.

Wann enden Kriege?

Kommt es nicht zu einer militärischen Entscheidung in den ersten Wochen, dauern Kriege oft sehr lange. Dann werden Verhandlungen wahrscheinlicher. Das gilt insbesondere dann, wenn beide Seiten sich in einer militärischen Pattsituation wiederfinden, das heißt keine Chance sehen, den Krieg militärisch für sich entscheiden zu können und zugleich glauben, dass Verhandlungen eine realistische Option sind.

Warum der Krieg in der Ukraine wahrscheinlich noch lange dauert. 15.06.2023 | 0:45 min

Eine Alternative sind Konflikte, in denen ein "Durchmarsch" für die überlegene Partei zu kostenintensiv und sie daher auf der Basis des Erreichten verhandlungsbereit ist. Scheitern Verhandlungen, muss das keinen Rückfall in Gewalt bedeuten, sondern kann, wenn die Pattsituation anhält, auch in Einfrieren resultieren.