Nouripour: Krieg einzufrieren wäre "Steilvorlage" für Putin

Der Fraktionschef der SPD , Rolf Mützenich, hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, über ein "Einfrieren" des Konflikts zu sprechen. Nouripour sagt dazu, dass ein "Einfrieren" den Krieg nicht stoppen würde. "Die Situation in den besetzten Gebieten ist verheerend. Es gibt systematische, schwerste Verbrechen an den Menschenrechten, an den Menschen dort. Wir hören so viele Berichte über Grausamkeiten."