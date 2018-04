ZDF-Morgenmagazin

"Was heißt hier früh aufstehen?" Nachtmensch Jana Pareigis bleibt für die Moderation des ZDF-Morgenmagazins einfach wach.

"Spannende Gäste früh am Morgen, politische Themen, die den Tag bestimmen. Das alles in lockerer Atmosphäre, in der ein Gespräch auch mal persönlicher sein kann und dazu kommt noch das tolle moma-Team - perfekt.“ Seit Dezember 2014 moderiert Jana Pareigis die Frühschiene des ZDF-Morgenmagazins und vertritt Dunja Hayali in der Spätschicht, wenn diese nicht da ist.



Ungewöhnliche Arbeitszeiten ist sie gewohnt, denn nach ihrem journalistischen Volontariat bei der Deutschen Welle startete sie bereits 2010 ihre Moderations-Karriere bei den TV-Nachrichten des Senders - durch die Zeitverschiebungen zu jeder Tages- und Nachtzeit.



Jana Pareigis hat Politikwissenschaften und Afrika-Studien in Hamburg, New York City und Berlin studiert. Und im Ausland in London und Harare gelebt - in Simbabwe liegt auch ein Teil ihrer Wurzeln, ein anderer in Schweden und der große Rest in Hamburg.