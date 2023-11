ZDF-Morgenmagazin

Seit Oktober 2007 verstärkt die Wahl-Berlinerin Dunja Hayali das Moderatoren-Team des Morgenmagazins. Das frühe Aufstehen nimmt sie gerne in Kauf, denn das Moma empfindet sie als das perfekte Format. Kreativ, spontan und neugierig - da war der Weg zum Journalismus für Dunja Hayali nahe liegend. Ihrer arabischen Herkunft wegen hat sie einen interessierten Blick auf all das, was zwischen Orient und Okzident passiert. Dunja Hayali wurde 1974 im westfälischen Datteln geboren. Bereits während ihres Studiums an der Deutschen Sporthochschule mit Schwerpunkt "Medien- und Kommunikationswissenschaften" arbeitete sie als Sport-Moderatorin bei "Deutsche Welle Radio". Es folgte ein Volontariat bei einer TV-Produktionsfirma in Köln. Fast zwei Jahre moderierte sie dann die Nachrichtensendung "Journal" bei "Deutsche Welle TV" in Berlin, bevor sie im April 2007 zum ZDF wechselte.