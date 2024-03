Terror bei Moskau: Warum Putin Kiew nennt - und nicht den IS

... zum Zustand der russischen Sicherheitsbehörden

Die Terrorattacke hat aus Sicht von Nico Lange die "Schwäche des russischen Machtsystems" offengelegt. So habe der Sicherheitsapparat trotz Warnungen vor der Gefahr eines Anschlags durch den Islamischen Staats (IS) und dessen Ableger ISPK den Angriff mit mehr als 100 Toten nicht verhindern können - erst nach etwa einer Stunde seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Der Anschlag in Moskau sei mit großer Wahrscheinlichkeit vom "Islamischen Staat" (IS) verübt, so die Einschätzung des Terrorismus-Experten Peter Neumann.

... arbeitet für die Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Von 2004 bis 2006 forschte und lehrte er in St. Petersburg. Später leitete er die Auslandsbüros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine und in den USA. Von 2019 bis 2022 war er Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung.

... zu möglichen Folgen des Terroranschlags für den Ukraine-Krieg

Dass der Anschlag nahe Moskau Auswirkungen auf das Geschehen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben wird, erwartet Nico Lange nicht: Denn Russland versuche bereits alles, "was es kann" und erreiche trotzdem nicht "seine militärischen Ziele". Dennoch geht der Militärexperte davon aus, dass die Diskussionen innerhalb Russlands und auch zwischen dem Kreml und Kiew an Schärfe zunehmen werden.

Das gelte "insbesondere in einer Zeit, in der Europa zögert und die Hilfe für die Ukraine aus den USA unsicher ist".

... zur Reaktion von Putin auf den Angriff bei Moskau

Doch eine Situation, in der es Anschläge durch den IS in Russland gibt und der Kreml gleichzeitig in seinem Krieg in der Ukraine gebunden ist, das sei "für Russland eine ganz große Gefahr und könnte auch zu einer Destabilisierung innerhalb des Landes beitragen", sagt Nico Lange.