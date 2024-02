Al-Kaida, IS: Laut UN wächst Terrorgefahr in Europa

In Syrien und im Irak verfüge die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zusammengenommen über 3.000 bis 5.000 Kämpfer. Im Irak führe der IS "einen Aufstand niedriger Intensität mit verdeckten terroristischen Zellen", in Syrien hätten die Angriffe seit November zugenommen, so der Bericht.