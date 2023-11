Terrorismusexperte befürchtet Aufleben der Terrormiliz IS

Die Hamas verbreitet in den Sozialen Medien Propaganda-Videos, die den Angriff auf Israel am 7. Oktober verherrlichen. 26.10.2023 | 2:27 min

Dazu kommt, dass argumentiert wird, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern verübt. Und wenn man so argumentiert, ist eigentlich jedes Mittel zur Verteidigung legitim.

Der dritte Faktor ist, dass vor zehn Jahren die Möglichkeit bestand, nach Syrien zu fahren und sich dort Gruppen wie dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen. Oberflächlich betrachtet war das erstmal eine gute Nachricht für Europa, die Leute waren weg. Aber diese Möglichkeit gibt es hier nicht, weil Hamas keine Auslandskämpfer rekrutiert und es auch nicht leicht ist, in den Gazastreifen zu kommen.

ZDFheute: Sie sagten, dass einige auf die Idee kommen könnten, hierzulande für ihre Überzeugung zu kämpfen. Hamas kämpft aber für die "Befreiung Palästinas", also eine lokal begrenzte Forderung. Mögliche Anschläge in Europa kämen also nicht von Hamas-Kämpfern?

Genau, das ist erstmal auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Man kann sich nicht der Hamas anschließen, weil die Hamas im Ausland keine Operationen durchführt - das hat sie noch nie gemacht und wird sie wahrscheinlich auch nicht tun. Aber wir haben gesehen, dass sich Gruppen wie der IS bereits an diesen fahrenden Zug angeschlossen haben und jetzt schon einige Botschaften veröffentlichen, mit denen zum Terror in Europa gegen Israel, gegen die Juden aufgerufen wird.

Hinzu kommt, dass die Idee des Einzelkämpfers in den letzten zehn Jahren von dem IS stark mythologisiert wurde. Es ist viel akzeptierter und normaler geworden. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass einige Menschen, die sehr stark radikalisiert sind, sich auf eigene Faust Ziele aussuchen.

ZDFheute: Also würden Sie sagen, die Terrormiliz IS sieht das als Gelegenheit…

Neumann: Absolut, 100 Prozent, genau das ist es. Es ist eine super Gelegenheit, etwas, was man für die eigene Sache nutzen kann. Man darf nicht vergessen: Bis zum 7. Oktober war die Geschichte des IS eigentlich eine des Niedergangs. Aber seit dem 7. Oktober haben sie eben wieder ein Thema, dem sich alle anschließen können.

ZDFheute: Sie haben in Ihren Beiträgen auf X auch von Integrationspolitik gesprochen, die dabei helfen könne, Terror in Deutschland zu verhindern.

Neumann: Dabei ging es um die Frage, wie man dafür sorgen kann, dass sich junge Menschen von solchen Themen nicht ansprechen lassen, nicht zur Gewalt gewinnen lassen. Wir sehen jetzt schon große Polarisierung in Deutschland und in anderen Ländern über dieses Thema. Und wenn man dies nicht auffängt und es zu Gewalt kommt, dann wird es noch schwieriger, über Themen wie Integration zu sprechen.

Neumann: Ich glaube, dass in nächster Zeit eher Ziele im Vordergrund stehen werden, die man als jüdisch oder israelisch wahrnehmen kann. Und das ist nicht nur die Synagoge, sondern das sind auch Kindergärten, Schulen, Geschäfte, Restaurants. Wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass Unternehmen angegriffen werden, die mit Israel in Verbindung stehen. Das wären für mich die logischen ersten Ziele und nicht so sehr der Weihnachtsmarkt.