Nahost-Konflikt wird zum Desinformations-Desaster

Elon Musk in der Kritik : Nahost-Konflikt wird Desinformations-Desaster

von Nils Metzger 11.10.2023 | 20:01 |

Hamas-Propaganda, Gerüchte und Gewaltdarstellungen: Der aktuelle Konflikt in Nahost spült Unmengen an Falschinformationen in soziale Medien. Elon Musk bekommt Probleme mit der EU.