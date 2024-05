Krieg in Nahost: Türkei setzt Handel mit Israel aus

Die Türkei hat angesichts der israelischen Angriffe im Gazastreifen als Reaktion auf dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 den gesamten Handel mit Israel eingestellt. Das teilte das türkische Handelsministerium am Donnerstagabend auf der Plattform X, vormals Twitter , mit. Grund sei "die sich verschlimmernde humanitäre Tragödie" in den Palästinenser-Gebieten.