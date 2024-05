Flucht aus Rafah im Gazastreifen - aber wohin?

Die israelische Armee hat die Menschen in Rafah zur Evakuierung des östlichen Teils der Stadt aufgerufen.

Eine Frage ist in Rafah immer wieder zu hören, seit die ersten Flugblätter der israelischen Armee heruntergeregnet sind: "Wo sollen wir hin?". Rund 1,4 Millionen Menschen haben nach UN-Schätzungen hier, im äußersten Süden des Gazastreifens , Zuflucht gefunden - nach Monaten des Kriegs zwischen Israel und der Hamas

Zugespitzt hat sich die Lage für die Menschen in Rafah seit Sonntag: Der bewaffnete Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, beschießt den Grenzübergang Kerem Schalom, am Übergang des westlichen Teils des Gazastreifens nach Israel . Vier israelische Soldaten sterben.

Die israelische Armee verortet die Herkunft der Geschosse in Rafah, wo sich ihr zufolge die letzten verbliebenen Hamas-Bataillone aufhalten. Daraufhin bombardiert sie mehrere Ziele in Rafah. Mitarbeiter von Krankenhäusern in der Stadt sprechen von Dutzenden Toten.