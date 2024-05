Gaza: Internationaler UN-Mitarbeiter bei Angriff getötet

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Bisher fast 200 UN-Mitarbeiter im Gazastreifen getötet

Das Auto, mit dem die Mitarbeitenden zu einem Krankenhaus unterwegs waren, sei klar als UN-Fahrzeug markiert gewesen. UN-Generalsekretär António Guterres sei zutiefst betrübt vom Tod des Mitarbeiters des United Nations Department for Safety and Security (UNDSS) und der Verletzung eines anderen DSS-Mitarbeiters zu erfahren, erklärte Haq.

Familien der Geiseln geben Hoffnung nicht auf

Nach dem Abzug israelischer Truppen kehre die Hamas wieder in diese Regionen zurück - "Nach wie vor zeichnet sich nicht ab, wie Israel dieses Machtvakuum füllen wird", so ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge aus Tel Aviv.

Am Vorabend des israelischen Unabhängigkeitstages haben rund 100.000 Menschen nach Angaben der Veranstalter bei einer Kundgebung in Tel Aviv an das Schicksal der 132 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas erinnert. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Unsere Hoffnung ist noch nicht verloren".