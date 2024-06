UNRWA stoppt Hilfsmaßnahmen in Rafah

Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA hat nach dem Einrücken der israelischen Armee in Rafah im südlichen Gazastreifen seine Arbeit dort ausgesetzt. UNRWA-Chef Philippe Lazzarini schrieb am Samstagabend auf der Plattform X

UNRWA musste in Rafah Gesundheitsdienste und andere wichtige Dienste einstellen.

Das Hilfswerk arbeite nun von der Stadt Chan Junis nördlich von Rafah sowie vom zentralen Gazastreifen aus. "In Chan Junis haben wir den Betrieb trotz Schäden an all unseren Einrichtungen wieder aufgenommen."