Israel will umstrittenes Lager Sde Teiman schließen

Nach Misshandlungsvorwürfen will Israel ein vom Militär für den Gaza-Krieg eingerichtetes Gefangenenlager schließen. Die palästinensischen Gefangenen des umstrittenen Lagers Sde Teiman würden schrittweise in reguläre Haftanstalten verlegt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Dies habe bereits begonnen: Die meisten Gefangenen sollen binnen weniger Wochen verlegt werden. Dadurch könnten sich die Bedingungen in dem Lager in der Zwischenzeit verbessern.

700 Häftlinge bereits verlegt

Staatsanwalt Aner Helman, der vor dem Obersten Gericht auf eine Petition der Vereinigung für Bürgerrechte antwortete, erklärte, dass 700 Häftlinge bereits in das Militärgefängnis Ofer im Westjordanland verlegt worden seien.

Weitere 500 sollten demnach in den kommenden Wochen verlegt werden, so dass zunächst 200 Insassen in Sde Teiman verblieben, über deren Zukunft noch nicht entschieden sei.