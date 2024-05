So desaströs ist Israels Militäreinsatz in Gaza

Ähnlich sieht es auch die Nahost-Expertin Dana Stroul, eine ehemalige hochrangige Beamtin im Pentagon. In einem aktuellen Aufsatz für das Journal "Foreign Affairs" schreibt sie, die USA hätten unter anderem im Irak und in Afghanistan die bittere Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, eine Gesellschaft nach einem Krieg zu stabilisieren und Aufstände zu verhindern. Israel weigere sich nicht nur, aus diesem Wissens- und Erfahrungsschatz zu lernen, so Stroul. "Es scheint auch, dass Israel auf dem besten Weg ist, die gleichen Fehler zu wiederholen."