Palästinensische UN-Mitgliedschaft: USA legen Veto ein

Die USA haben bei einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser in den Vereinten Nationen eingelegt. Hintergrund ist die Befürchtung der US-Regierung, dass mit einem solchen Schritt faktisch ein Palästinenser-Staat anerkannt werden würde.

Zwölf Länder stimmten für palästinensische UN-Mitgliedschaft

Der von Algerien eingebrachte Text erhielt am Donnerstag in New York zwölf Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Er sah vor, der Vollversammlung zu empfehlen, "den Staat Palästina als Mitglied der Vereinten Nationen" aufzunehmen.