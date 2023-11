UN-Sicherheitsrat: Welche Bedeutung haben UN-Resolutionen?

Sechs Wochen hat es gedauert, bis sich das mächtigste UN-Gremium endlich auf eine gemeinsame Position zum Krieg in Gaza einigen konnte. Die Resolution, die der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch beschloss, ruft zu tagelangen Feuerpausen auf, um humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Gaza zu ermöglichen. Außerdem ruft sie die Hamas dazu auf, die noch immer in ihrer Gewalt befindlichen Geiseln umgehend freizulassen.