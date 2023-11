Israel: keine längeren Feuerpausen ohne Geisel-Freilassung

Die Israelin Millet Ben Haim war am 7. Oktober 2023 auch auf dem Nova-Musikfestival in Israel und überlebte den Angriff der Hamas. Im ZDF berichtet sie von diesem Tag. 16.11.2023 | 7:51 min

Das Ringen um die israelischen Geiseln dauert an. Während ihre Angehörigen weiter auf Freilassung hoffen, lehnt Israel noch immer längere humanitäre Feuerpausen im Gaza-Krieg ab - solange die 239 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas sind. Das israelische Außenministerium teilte dies als Reaktion auf eine Gaza-Resolution des Weltsicherheitsrats mit Forderung nach tagelangen Feuerpausen mit.

Vier Angehörige der israelischen Familie Babis befinden sich noch immer in Gefangenschaft der Hamas - seit 38 Tagen, kein Lebenszeichen. Was bleibt nach Wochen der Ungewissheit? 14.11.2023 | 2:43 min

Geisel bringt in Gefangenschaft Kind zur Welt

Israelische Bodentruppen waren in der Nacht zu Mittwoch in das größte Krankenhaus im Gazastreifen eingedrungen und haben dort nach Darstellung eines Militärsprechers Waffen der islamistischen Hamas gefunden . Hinweise darauf, dass in der Klinik auch Geiseln festgehalten werden, gab es laut Medienberichten aber zunächst keine.

Eine in den Gazastreifen verschleppte Frau hat nach Angaben der Ehefrau des israelischen Regierungschefs ein Baby geboren. Eine der weiblichen Geiseln sei bei ihrer Entführung schwanger gewesen und habe nun in Gefangenschaft ein Kind zur Welt gebracht, berichtete Sara Netanjahu in einem Schreiben an die First Lady der USA, Jill Biden.