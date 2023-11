Israel: Hamas-Waffen in Al-Schifa-Klinik gefunden

In einer Abteilung der Klinik sei ein Zimmer mit spezieller Technologie und Kampfausrüstung der islamistischen Terror-Organisation Hamas gefunden worden, sagte er. In einer anderen Abteilung sei ein Einsatzzentrum der Hamas entdeckt worden. Die Funde bewiesen "eindeutig, dass Al-Schifa für militärische Zwecke missbraucht wurde, im absoluten Gegensatz zu internationalem Recht", so Hagari weiter. Der Einsatz werde so lange weitergehen, wie nötig.