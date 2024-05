Hamas stimmt Vorschlag für Feuerpause zu

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat bekannt gegeben, dass sie einen ägyptisch-katarischen Vorschlag für eine Waffenruhe akzeptiert. Dies habe Hamas-Chef Ismail Hanija dem Regierungschef von Katar und dem ägyptischen Geheimdienstminister am Telefon gesagt, teilte die Hamas am Montag mit. Israel äußerte sich zunächst nicht.

Was der Vorschlag genau beinhaltet, war zunächst nicht klar. Zuletzt war aber von einem mehrstufigen Plan die Rede gewesen, der die Freilassung von Geiseln und einen Abzug israelischer Soldaten beinhaltete.

Insider: Israel lehnt Vorschlag ab

Vor der möglichen Bodenoffensive Israels in Rafah zeigt sich das Land vom politischen Druck des Westens unbeeindruckt. Erste Bewohner wurden aufgerufen, die Stadt zu verlassen.

ZDF-Korrespondent: Strategie Israels aufgegangen

Eine Militäroffensive Israels auf die Stadt wurde erwartet. Die betroffenen Bewohner sollten sich in das Gebiet Al-Mawasi nahe der Küste begeben. In Al-Mawasi sei die Hilfe ausgeweitet worden, es stünden Feldlazarette, Zelte, Lebensmittel und Wasser bereit, sagte Militärsprecher Nadav Schoschani.

Diese Ankündigung heute, die Bodenoffesive auf Rafah einzuleiten mit dieser Evakuierungsoperation, hatte schon immer eine versteckte politische Botschaft an die Hamas: "Wir sind bereit, einen Schritt weiterzugehen - und wenn ihr jetzt nicht bei diesem letzten Angebot zuschlagt, dann schließt sich ein Zeitfenster, wo wir noch verhandeln wollen und können." Möglicherweise ist diese Strategie nun aufgegangen.

Menschen in Rafah jubeln über Annahme des Vorschlags

Nach der Nachricht von der Annahme des Waffenruhevorschlags gingen Menschen in Rafah jubelnd auf die Straßen.

Israel hat am Morgen damit begonnen, die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zu evakuieren. "Es steht die Drohung im Raum, die Invasion in Rafah zu beginnen", so ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge.

06.05.2024 | 2:05 min