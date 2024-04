World Press Photo 2024 zeigt "unermessliches Leid" in Gaza

Die Aufnahme einer jungen palästinensischen Frau mit einem toten Kind im Arm im Gazastreifen ist dieses Jahr das Gewinner-Foto des renommierten Wettbewerbs World Press Photo . Die Jury zeichnete dafür den Fotografen Mohammed Salem in Amsterdam mit dem ersten Preis aus. Der Palästinenser Salem hatte das Foto für die Nachrichtenagentur Reuters am 17. Oktober 2023 gemacht.

Die 36 Jahre alte Ina Abu Maamar, die ein blaues Kleid und ein ockerfarbenes Kopftuch trägt, beugt sich über den in ein weißes Laken gehüllten Leichnam ihrer fünf Jahre alten Nichte Saly. Sie war gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester getötet worden, als eine israelische Rakete ihr Haus in Chan Junis getroffen hatte.

Photo-Story des Jahres geht an Südafrikaner

Die Photo-Story des Jahres ist eine Reportage der Südafrikanerin Lee-Ann Olwage für das Magazin "Geo" über den Umgang mit Demenzkranken in Madagaskar. Die Jury würdigte die Wärme und Zärtlichkeit in den Bildern.

Der aus Venezuela stammende Fotograf Alejandro Cegara wurde in der Kategorie langfristige Projekte für eine Serie über Immigration in Mexiko ausgezeichnet.

Die ukrainische Fotografin Julia Kochetova gewann den ersten Preis für ihr Projekt "Krieg ist persönlich". Sie zeigt in ihrem Projekt nach Darstellung der Jury, wie der Krieg in der Ukraine die Menschen täglich persönlich treffe.

Mehr als 61.000 Foto-Einsendungen

Insgesamt wurden 33 Fotografen ausgezeichnet. 3.851 Fotografen und Fotografinnen aus 130 Ländern hatten am diesjährigen Wettbewerb teilgenommen. Insgesamt wurden mehr als 61.000 Fotos eingeschickt. Zunächst hatten regionale Jurys in mehreren Kategorien Siegerfotos für ihre jeweilige Region ausgewählt. Alle ausgezeichneten Fotos sollen in einer Ausstellung in mehr als 60 Städten weltweit gezeigt werden.